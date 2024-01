Saeimas komisija uzskata, ka nepieciešams paplašināt no Krievijas un Baltkrievijas aizliegto preču loku

VID pārstāve Ingrīda Gulbe-Otaņķe deputātiem norādīja, ka saskaņā ar viņiem pieejamiem datiem pērn Latvijā bija 599 uzņēmumi, kas importē kādas preces no Krievijas un 328 uzņēmumi, kas importē no Baltkrievijas. Salīdzinājumā ar 2022.gadu imports no Krievijas ir samazinājies par vairāk nekā 60%. Vienlaikus importa aizliegums nerisina to, ka preces var atmuitot citās Eiropas Savienības valstīs.