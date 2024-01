ASV vadošais sporta medijs piedāvā vēl vienu scenāriju, kurā Bertāns pārceltos uz citu komandu

NBA apskatnieks norāda, ka "Thunder" ir viena no vājākajām līgas komandām cīņā par atlēkušajām bumbām. Komandas starta piecnieka centrs Čets Holmgrens demonstrē teicamu sniegumu, taču viņš ir līgas debitants, kurš ir ļoti tievs.

ESPN apskatnieks uzskata, ka "Thunder" noderētu arī rezerves saspēles vadītājs. Komandas līderis Šejs Gildžess-Aleksandrss ir izteikts punktu guvējs, savukārt saspēles vadītājam Džošam Gidijam ir nestabils metiens no perimetra.

Šrēders, kurš iepriekš karjerā divus gadus spēlēja "Thunder", šosezon 47 mačos vidēji guvis 13,9 punktus un veicis 6,3 rezultatīvas piespēles, turklāt 33 spēlēs vācietis iesaistījies no rezervistu soliņa, nevis spēlējis starta piecniekā.

"Raptors" sākusi sastāva pārbūvi. Kanādas komanda nesen aizmainīja vienu no savām ilggadējām zvaigznēm Paskalu Siakamu, starpsezonā šķīrās arī no vadošā saspēles vadītāja Freda Vanvlīta. Līdz ar to varētu gaidīt arī citas izmaiņas.