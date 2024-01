Šiliņs tiek pie desmit punktiem uzvarētā FIBA Eiropas kausa spēlē

Šiliņš spēlēja 17 minūtes un 20 sekundes, realizējot divus no pieciem divpunktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un trīs no pieciem soda metieniem. Viņa kontā arī divas atlēkušās bumbas, divas personiskās piezīmes, divas kļūdas, efektivitātes koeficients četri un +/- rādītājs +15.