Medijs: Medicīnas preču eksports uz Krieviju no Igaunijas divu gadu laikā pieaudzis 600 reižu

Kā liecina laikraksta apkopotie dati, medicīnas aprīkojums ir viena no visvairāk no Igaunijas uz Krieviju eksportētajām preču grupām, un pēdējo divu gadu laikā tāda medicīnas aprīkojuma eksporta vērtība sasniegusi 57,7 miljonus eiro.

Viena no bieži uz Krieviju no Igaunijas eksportētajām precēm ir asins pārliešanai nepieciešamais aprīkojums. To piegādā, piemēram, Krievijas pilsonim Aleksejam Fjodorovam, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Igaunijā, piederošais Igaunijā reģistrētais uzņēmums "Ecliptica Baltic".