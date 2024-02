Ko ilgtspējas ziņā sniedz kokmateriāli no sertificēta meža

Teju 100% no ražošanā izmantotās koksnes ir sertificēta FSC (Forest Stewardship Council/ Meža uzraudzības padomes) vai PEFC (PanEuropean Forest Certification — Eiropas mežu sertifikācija). PEFC ir modernāks un jaunāks ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas standarts, kas ņem vērā jaunākos ESG (vides, sociālos un pārvaldības) aspektus un sekmē ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu.

Par uzņēmumu

SIA "Bitus Latvia" ir daudznozaru uzņēmums, kas pārstāv dažādus biznesa virzienus, kuru vienojošais elements ir koks. Uzņēmumam ir divas ražotnes – Valmierā un Cēsīs. Valmierā tiek veikta dažādu kokmateriālu pārstrāde, piemēram, ražoti konstrukciju zāģmateriāli, spiedienimpregnēti terases dēļi, apšuvums. Atsevišķi izveidota apjomīga koka logu un durvju ražošanas rūpnīca, tiek ražotas arī koka karkasa moduļu mājas. Rūpnīcā Cēsīs tiek ražoti koka dārza elementi, sētas un arī granulas.

Uzņēmums dibināts 1993. gadā ar nosaukumu BYKO-LAT SIA. Rūpīgi veidojot un paplašinot uzņēmumu jau no tā pirmsākumiem, tas kļuvis par vienu no lielākajiem un efektīvākajiem koksnes apstrādes uzņēmumiem Latvijā ar ievērojamu pārstāvniecību pāri valsts robežām, padarot to par nozīmīgu eksportētāju.

2018. gadā BYKO-LAT SIA piedzīvoja izmaiņas, kad par uzņēmuma īpašnieku kļuva Bergs Timber AB (publ). Kļūstot par daļu no Bergs Group, tika sākts jauns attīstības posms sadarbībā ar neatkarīgiem uzņēmumiem no Skandināvijas, Baltijas valstīm, Polijas un Apvienotās Karalistes, kuriem ir plaša pieredze koksnes apstrādē un dažādu koksnes produktu ražošanā.

2023. gadā tika pieņemts stratēģisks lēmums mainīt uzņēmuma nosaukumu uz "Bitus Latvia" SIA. Šīs pārmaiņas atspoguļo uzņēmuma attīstību un turpmāko virzību uz priekšu, uzstādot arvien augstākus standartus kokapstrādes nozarē.