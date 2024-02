VIDEO ⟩ Skandāls Lietuvā: Kas zināms par stadiona būvniecībai paredzētajiem 16,6 miljoniem eiro, kuri nospēlēti tiešsaistes kazino?

Ekrānuzņēmums no "TV3 Ziņas" sižeta.

Viens no karstākajiem tematiem mūsu kaimiņvalstī ir teju 17 miljonu eiro aizplūšana no summas, kas bija paredzēta jaunā Nacionālā stadiona uzbūvei. Izrādījies, ka pie vainas bijis viens no privātā kapitāla fonda nu jau bijušajiem darbiniekiem, kurš naudu nospēlējis tiešsaistes kazino. Ne fonda apkalpojošajām bankām, ne azartspēļu uzņēmumam lielās summas aizplūšana nav šķitusi aizdomīga, ziņo "TV3 Ziņas".