Par 780 000 eiro plāno īstenot neformālās izglītības pasākumus Ukrainas bēgļu bērniem

Ņemot vērā, ka pērn tika apgūti tikai 15% no piešķirtā finansējuma, Rīgai šogad tiek aprēķināts finansējums 31% no visiem pašvaldībā reģistrētajiem Ukrainas bērniem, savukārt pārējām pašvaldībām – 33,33%.

Programmā no jūnija līdz decembrim iesaistījās 1257 Ukrainas bērni un jaunieši vecumā no pieciem līdz 18 gadiem. Lielākoties iesaistījušies bērni vecumā no septiņiem līdz 15 gadiem - 64% no kopējā skaita. 22% jauniešu bija vecumā no 16 līdz 18 gadiem, bet 14% bērnu bija piecus līdz sešus gadus veci. Programma visintensīvāk tika īstenota augusta beigās un no septembra līdz novembrim.