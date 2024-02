"Situācija nav draudīgāka kā pirms desmit gadiem." NBS komandieris vērtē izteikumus par kara iespējamību starp NATO un Krieviju

Latvija savā ārpolitisko risku izvērtējumā jau gana sen ir minējusi Krieviju kā draudu, līdz ar to no šī apsvēruma ir būvēta mūsu aizsardzības stratēģija, proti, lai aizsargātu Latvijas teritoriju no apdraudējuma, kas nāk no Austrumiem. Kalniņa vērtējumā, NBS veic visus nepieciešamos sagatavošanās darbus, lai uzkrātu nepieciešamās rezerves - gan materiālās, gan cilvēkresursu.