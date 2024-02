Kāpēc Latvijā joprojām ļauj uzstāties krievu mūziķiem?

Zivert koncerts plānots Wondersalā, raidījums mēģināja sazināties, ar koncerta rīkotājiem, bet no klātienes intervijas viņi gan atteicās, atsūtot vien lakonisku atbildi, ka “Wondersala ir notikumu vieta, kur notiek dažāda veida un līmeņa pasākumi. Pie mums nekad nav noticis un nenotiks neviena mākslinieka koncerts, kurš jebkādi atbalsta vai finansē kara darbību."

Vaicājām gan Rīgas Domei, gan Ārlietu ministrijai - kā atbildība tad ir izvērtēt, to, ka Latvijā, šajā gadījumā Rīgā, Wondersalā, uzstājas Krievijas režīmam draudzīgs mākslinieks - iestāžu pārstāvji norāda, ka tas gan esot pretrunā ar morāles normām un kopējo noskaņojumu, tomēr tas jāizvērtē pašiem organizatoriem un, piemēram, pašvaldība var darboties tikai savas kompetences ietvaros, savukārt, Ārlietu ministrija norāda, ka šis jautājums jāuzdod jomu regulējošām institūcijām, tai skaitā Kultūras ministrijai.

Arī kultūras ministrija mums šoreiz atbildēja rakstiski, ka no pirmās kara dienas pasākuma rīkotājus aicina izvērtēt to repertuāru un māksliniekus - tomēr vienlaikus uzsver, ka kultūras satura cenzūra, demokrātiskā valstī, kāda ir Latvija - ne politiska, ne no Kultūras ministrijas puses nav.