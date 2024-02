Policisti Valmieras novada īpašumā konfiscē viltotus zīmolu "Nike", "Adidas" un "Calvin Klein" apģērbus

Par šo gadījumu uzsākts administratīvā pārkāpuma process pēc likuma “Preču zīmju likums” 91. panta pirmās daļas par to, ka persona regulāri un ilgstoši tirgo viltotas populāru zīmolu preces. Par šādu noziedzīgu nodarījumu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divsimt astoņdesmit līdz divtūkstoš astoņsimt naudas soda vienībām.