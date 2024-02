Sirdslietas ⟩ "Vīrietis ir ļoti trausla un vāja būtne." Ģirts Ķesteris no sirds atklāti par attiecībām

Nenoliedzami darba kolektīvos tas ir ļoti pieņemami, kaut arī dienesta romāna attiecības nav īpaši akceptējamas, tā es saprotu no darba devēju puses. (Smejas.) Bet es esmu pamanījis tādu mūsu mulsumu, kautrību salīdzinājumā ar itāļiem vai frančiem: viņi no rīta, ejot uz darbu, saskatās ar garāmejošo. Acu kontakts, un viens vai otrs uzrunā. Nav svarīgi, vai tālāk būs tās fatālās attiecības, randiņu process un vēl. Viņiem tā ir tāda iepazīšanās, komplimentārs veids, kā akceptēt vienam otru. Mūsu mentalitātei acīmredzot tas nav raksturīgi, arī man nav. Esmu kādreiz domājis par to – nu kāpēc tu neapstājies, izsaki komplimentu, pasaki labrīt! Es to nedaru. Tas mulsums, kautrība, atšūs varbūt.