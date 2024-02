No "Apvienotā saraksta" uz EP kandidēs arī deputāti Putra, Sprindžuks un Kulbergs

Partiju apvienības "Apvienotais saraksts" (AS) Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanu kandidātu saraksta līderis, "Tviterkonvoja" vadītājs Reinis Pozņaks piedalās pasākumā, kurā AS iepazīstina ar EP deputātu kandidātiem un programmas prioritātēm.

No partiju apvienības "Apvienotais saraksts" (AS) uz Eiropas Parlamentu (EP) kandidēs arī vairāki Saeimas deputāti Edgars Putra, Māris Sprindžuks un Andris Kulbergs, liecina AS Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegtais saraksts.