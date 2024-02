Sieviete no Latvijas bez vēsts pazudusi Londonā jau 16 gadus. Vai atrisinājums slēpjas pēdējā īsziņā?

Runājot par Jeļenas pēdējo īsziņu, ko viņa sūtīja draugam, tās pilnais teksts ir šāds: "All fine darling - look out for new things. Love A xx" (Viss kārtībā, dārgais – meklē jaunas lietas. Ar mīlestību A – angļu val.) Ko Jeļena ar to domāja? Vai deva zīmi, ka dodas meklēt kaut ko jaunu savā dzīvē, kas palīdzētu atrast mieru viņas depresijas māktajai dvēselei? Vai varbūt tas bija novēlējums viņas draugam sākt jaunu dzīvi – bez viņas? Bet varbūt tas bija vienkārši angļu sarunvalodas izteiciens, kas neko īpaši dramatisku nenozīmēja, varbūt doma bija pavisam sadzīviska?