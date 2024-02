No Centrālcietuma izbēgušajam Kovaļovam piespriež bargu cietumsodu

Par vienu no Kovaļovam inkriminētajiem noziegumiem - svešas mantas tīšu bojāšanu - pirmās instances tiesā apsūdzētajam noteiktais sods bija brīvības atņemšana uz vienu gadu, bet apelācijas instances tiesa to ir samazinājusi līdz desmit mēnešiem. Līdz ar to attiecīgi par diviem mēnešiem samazināts arī kopējais apsūdzētajam noteiktais sods pēc noziedzīgo nodarījumu kopības, daļēji saskaitot noteiktos sodus -, brīvības atņemšana uz astoņiem gadiem astoņiem mēnešiem ar probācijas uzraudzību uz trīs gadiem.