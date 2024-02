Naudu meitas uzturēšanai tēvam skaita valsts no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. Parādu par labu valstij cenšas piedzīt zvērināts tiesu izpildītājs. Vairākus gadus tam no Ilzes nebija, ko paņemt.

Jau kādu laiku Ilze ar otro bērnu dzīvo Jēkabpilī. Latvijā saņēma no valsts bērna piedzimšanas pabalstu, tagad saņem arī ikmēneša bērna pabalstu. Ilgu laiku tie bijuši vienīgie iztikas līdzekļi.

Zvērināts tiesu izpildītājs Juris Šņepsts norāda, ka vienreiz iekasējis daļu no bērna piedzimšanas pabalsta, jo Ilze neesot laikus informējusi, ka valsts to ieskaitīs kontā.

"No savas puses vienmēr esmu visus parādniekus aicinājis savlaicīgi informēt par sociālā nodrošinājuma pabalstu un citu izņēmuma summu saņemšanu, lai novērstu iespēju, ka uz to tiek vērsta piedziņa. Ja tiek saņemta informācija, ka parādnieks saņem kādu izņēmuma summu (summu, uz kuru nevar vērst piedziņu), kontā saglabājamā summa tiek attiecīgi palielināta, lai uz to netiktu veikta piedziņa," norāda Šņepsts.