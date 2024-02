Vai uzvarēs Dons? Bukmeikeri izsaka prognozes par Supernovas finālu

Bukmeikeri norāda, ka lielu daļu Latvijas iedzīvotāju pārsteidza, ka starp 15 pusfināla dalībniekiem bija ļoti maz plašu atpazīstamību ieguvušu dalībnieku. "Šī noteikti ir laba skatuve jaunajiem māksliniekiem, lai parādītu sevi tautiešiem un uzvaras gadījumā tiktu uz lielās Eiropas skatuves. Vēl viens iemesls, kāpēc šis gads atšķiras no citiem – šogad ir viens izteikts favorīts. Dziesmu "Hollow" izpilda viens no Latvijas populārākajiem mūziķiem Dons , izceļoties uz pārējo dalībnieku fona."

Janvāra beigās mūziķis triumfēja "Muzikālajā bankā" ar dziesmu "Lauzto šķēpu karaļvalsts", un tagad ar šo pašu dziesmu, tiesa, izpildot to angliski, uzstājas "Supernova”.

Bukmeikeri arī izsaka savu prognozi par to, kura dziesma iegūs godpilno otro vietu, minot, ka šajā aspektā konkurence ir krietni sīvāka. Duets "Vēstulēs", kas izpilda dziesmu "Kur", ir vienīgie, kas uzstājas ar skaņdarbu latviski. Gados jaunie mākslinieki patīkami pārsteidza ar savu priekšnesumu,un bukmeikeru vidū tiek uzskatīts, diezgan lielu iespējamību tieši viņi ieņems visaugstāko vietu pārējo deviņu dalībnieku vidū. Katrīna Gupalo izpilda dziesmu "The Cat's Song", un lipīgais meldiņš noteikti daudziem palicis galvā. Bukmeikeri prognozē Katrīnu Gupalo par galveno konkurenti duetam "Vēstulēs", bet labas izredzes "cīņā bez Dona" tiek prognozētas arī mūziķei Saint Levica ar skaņdarbu "Tick Tock".

Supernovas finālā par ceļazīmi uz Eirovīziju cīnīsies desmit dalībnieki – Funkinbiz – "Na Chystu Vodu", Alekss Silvers – "For the Show", "Vēstulēs" – "kur?", "Papīra lidmašīnas" – "Mind Breaker", Avéi ar dziesmu "Mine", Saint Levića – "Tick-Tock", Dons - "Hollow", Ecto ar dziesmu "Outsider", Katrīna Gupalo – "The Cat’s Song", Edvards Strazdiņš ar dziesmu "Rock n' Roll Supernova".