Vācijas policija joprojām meklē gadu desmitiem ilgi bēguļojošos RAF locekļus

Varasiestādes uzskata, ka trīs aizdomās turētie dzīvoja Vācijā no 1999.gada līdz 2016.gadam, un vismaz viens no viņiem ir saglabājis kontaktus Vācijā. Viņi tiek turēti aizdomās par vismaz 12 bruņotām laupīšanām šajā periodā, tai skaitā par mēģinājumu 2016.gada jūnijā aplaupīt bruņotu automašīnu netālu no Brēmenes. Notikuma vietā tika atrastas aizdomās turēto DNS pēdas.