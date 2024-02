"Pasažieru vilciens" no septembra plāno atklāt divus reisus dienā maršrutā Rīga-Liepāja

AS "Pasažieru vilciens" (PV) plāno no 2024.gada 1.septembra atklāt otro ikdienas reisu Liepājas virzienā, nodrošinot iespēju no Liepājas uz Rīgu un pretējā virzienā braukt divas reizes dienā, pavēstīja PV pārstāvji.