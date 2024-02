Svētdienas rītā lielākā daļa ceļu ir sniegoti un apledo. Īpaši apgrūtināta braukšana Saldus apkārtnē

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas šoseju posmā no Rīgas līdz Zvejniekciema stacijai, pa Vidzemes šoseju, pa Valmieras šoseju, pa Rīgas apvedceļu abās Daugavas pusēs, pa Daugavpils šoseju, pa Bauskas šoseju, pa Jelgavas šoseju, pa Liepājas šoseju posmā no Rīgas līdz Apšupes krustojumam un no Blīdenes līdz Skrundai, pa Ventspils šoseju posmā no Rīgas līdz Kūdrai un no Strazdes līdz Ventspilij, pa Rēzeknes šoseju visā posmā, pa autoceļu Krievijas robeža-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža.