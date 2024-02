"Airbaltic" pusgada laikā jāatmaksā 200 miljoni eiro

Pēdējā kompānijas finanšu pārskatā uzskaitītas trīs iespējas, kā 200 miljonus atmaksāt: aizņemties no privātajiem aizdevējiem, izdot jaunas obligācijas, vai arī prasīt palīdzību valstij.

"Visi trīs šie varianti ir iespējami. Mēs šodien nevaram nākt klajā ar paziņojumu, kurš no variantiem piepildīsies. Bet viens no tiem notiks, vēlams – labākais kompānijai un akcionāriem," teica kompānijas valdes priekšsēdētājs Martins Gauss.

Savukārt pārliecību, ka aizdevējus "Airbaltic" atradīs, Gauss pamato ar kompānijas rezultātu uzlabošanos un to, ka 2019. gadā izdotās obligācijas tirgū pēc vērtības krituma ir atguvušās, tagad tikai nedaudz atpaliekot no cenas, kāda bija pirms pandēmijas. Viņš norāda – tas ir signāls par uzticību "Airbaltic": "Tas parāda, ka mēs rīkojamies pareizi, jo mūsu obligācijas netirgotos par tādu cenu, ja finanšu tirgos būtu uzskats, ka ar "Airbaltic" ir problēmas. Tikai vietējā līmenī, galvenokārt "Twitterī", cilvēki nezināmu iemeslu dēļ ceļ paniku. Mēs to nedarām."