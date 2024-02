“Tagad mums ir ļoti labas attiecības. Piemēram, vakardien es biju ielikusi storiju un viņš bija atrakstījis: "Mana princesīte". Pēdējā laikā viņš gatavo vakariņas, izņem bērnus no bērnudārza. [..] Kopš no manas dzīves aizgāja prom viena no manām draudzenēm, es nezinu, kā tas var būt saistīts, bet sāka uzlaboties manas privātās attiecības un klimats ģimenē,” nu atklāj Gluzunova.