"Man bija bail viņiem pretoties." Mājās atgriezies krievu nozagts zēns, kura mamma tika nogalināta viņa acu priekšā

Zēns ar savu dzīvesstāstu dalās lietišķi un bez liekām emocijām. Ar viņu "360TV Ziņneši" tiekas Rīgā, kur Iļja atbraucis uz starptautisku konferenci par Krievijas īstenoto bērnu izvešanu no Ukrainas.

Man tur blakus palātā bija draugs. Es vienai sievietei palūdzu nodot viņam sveicienus. Bet viņa atgriezās un pateica, ka to draugu jau aizveda uz Maskavu ar lidmašīnu.

Puisim palīdzēja likteņa ironija. Kāds Krievijas televīzijas kanāls bija izveidojis sižetu par to, kā Krievija it kā glābj ukraiņu bērnus. Tajā bija nofilmēts arī Iļja slimnīcā, viņu atpazina radi, kuri video pārsūtīja zēna vecmammai. Tā viņa uzzināja par meitas nāvi un to, ka Krievija ir nozagusi viņas mazdēlu.