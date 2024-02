VIDEO ⟩ Satversmes tiesa skaidro spriedumu par pastāvīgās uzturēšanās atļaujām Krievijas pilsoņiem

Jau ziņots, ka ST atzina, ka Imigrācijas likuma pārejas noteikumu 58.punkts spēkā esošajā redakcijā atbilst Satversmei. Tiesa secināja, ka pēc būtības apstrīdētā norma, skatot to sistēmiski kopsakarā ar citām tiesību normām, sniedz Krievijas pilsoņiem reālu iespēju iegūt jaunu tiesisko pamatu, lai turpinātu uzturēties Latvijas teritorijā, ja vien pati persona ir motivēta veikt tam nepieciešamās darbības. Tādējādi šīm personām ir nodrošināta iespēja turpināt uzturēt jau izveidojušās sociālās saiknes.

Pieteikumu iesniedzēji ir Krievijas pilsoņi , kuri pastāvīgās uzturēšanās atļauju ir ieguvuši uz Imigrācijas likuma 24.panta pirmās daļas 8.punkta pamata. ST šajā lietā vērtēja Imigrācijas likuma pārejas noteikumu 58.punkta (redakcijā, kas ir spēkā no 2023.gada 20.aprīļa) atbilstību Satversmes 1.pantā ietvertajam tiesiskās paļāvības aizsardzības principam, 91.panta pirmajā teikumā paredzētajam tiesiskās vienlīdzības principam un 96.pantā ietvertajām tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību, kā arī Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 4.protokola 4.pantā nostiprinātajam kolektīvās ārvalstnieku izraidīšanas aizliegumam.

Apstrīdētā norma attiecas uz Krievijas pilsoņiem, kas ir bijušie Latvijas pilsoņi un nepilsoņi un ir pastāvīgi uzturējušies Latvijas teritorijā, pamatojoties uz tiem izsniegtām atļaujām. Apstrīdētā norma noteic laika brīdi, līdz kuram minētās pastāvīgās uzturēšanās atļaujas ir derīgas, būtībā norādot, ka pēc šī brīža tās zaudē spēku. Līdz ar to ST secināja, ka apstrīdētā norma un no tās izrietošā pastāvīgās uzturēšanās atļaujas spēka zaudēšana, kā arī iespējamā izraidīšana no valsts ietekmē personas sociālo saišu kopumu ar sabiedrību, kurā viņa ir pastāvīgi dzīvojusi, tādējādi ierobežojot Satversmes 96.pantā noteiktās personas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību.