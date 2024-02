"Mums deva konfektes. Es tās neēdu." Ukrainā atgriež uz Krieviju izvestos bērnus

Pēc tam mani sāka vadāt no slimnīcas uz slimnīcu, nevienā no tām mani negribēja laist ārā. Viņi domāja, ka es aizbēgšu," stāsta Kira.

Šādu taktiku Krievija izmanto bieži. Lai noslēptu pēdas, no Ukrainas nozagtie bērni tiek vairākkārt pārvietoti no vietas uz vietu. Darja Herasimčuka, Ukrainas prezidenta padomniece, atklāj: "Bez vecāku gādības palikušie bērni ir mazākā daļa no tiem bērniem, kurus nozaga Krievija. Visbiežāk zog bērnus no viņu bioloģiskajām ģimenēm. Lielākajai daļai piespiedu kārtā uz Krieviju izvestajiem bērniem ir bioloģiskās ģimenes Ukrainā."