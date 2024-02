Kā vienai finansiāli aprūpēt četrus bērnus? Pašmāju šovā vientuļā māmiņa atklāj savu pieredzi

Vienā no jaunākajām sērijām Līvas draudzene Aija aizsāka īsti ne līdz galam Līvai patīkamu tematu - viņas bijušā vīra un bērnu tēva iesaisti un ģimenes, kurā ir četri bērni , labklājību.

"Man ir labs tēvs. Man ir labs darbs. Un finansiālā daļa iet no viņa. Domāju, ja man nebūtu tēva, tad gan mums ietu diezgan bēdīgi. Jo viena pati es nezinu, vai varētu nopelnīt visiem. Bērni gan nesastāv tikai no finansēm, bet..." norādīja Līva, piebilstot, ka katrs no bērniem apmeklē kādu pulciņu.