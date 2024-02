Palielinās dzērienu ražotāju dalības maksu depozīta sistēmā par plastmasas iepakojumiem

DIO piedāvātais tarifs iepakotājiem - dzērienu ražotājiem un importētājiem -, kas iesniegts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK), paredz krāsainās plastmasas vienreiz lietojamā depozīta iepakojuma maksas kāpumu no 0,0252 eiro līdz 0,0256 eiro par iepakojumu, savukārt caurspīdīgās plastmasas viena depozīta iepakojuma cena varētu pieaugt no 0,0068 līdz 0,0164 eiro par vienību.

Dzelzs iepakojumu dalības maksu DIO piedāvā samazināt no 0,0343 eiro par vienību līdz nulles atzīmei, vienreiz lietojamā stikla - no 0,0429 eiro līdz 0,0332 eiro par vienību, savukārt atkārtoti lietojamā stikla iepakojumam ar universālu dizainu dalības maksa depozīta sistēmā varētu sarukt no 0,0858 eiro līdz 0,066 eiro par vienību, kamēr individuālā dizaina atkārtoti lietojamam stiklam - no 0,0199 līdz 0,016 eiro par vienību.