Somija ir aktīvi strādājusi pie bruņoto spēku attīstības un stiprināšanas. Lai arī jaunākā, Somija ir viena no militāri spējīgākajām NATO valstīm. Tās bruņotajos spēkos ir vairāk nekā miljons karavīru, no kuriem trešdaļa ir aktīvajā dienestā. Somija paziņojusi arī par plānu dubultot artilērijas lādiņu ražošanas jaudu. Tas to padarīs par vienu no lielākajiem ražotājiem Eiropā.