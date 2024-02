SAB norādījis, ka Krievija arī 2024.gadā saglabā savu maksimālo mērķi - pilnībā pakļaut Ukrainu, nodrošinot, ka tā atgriežas Krievijas pašpasludinātajā ietekmes zonā. 2023.gada nogalē to tieši atgādināja virkne Krievijas amatpersonu, tostarp Vladimirs Putins .

Krievijas vadonis norādījis, ka mērķis nav mainījies un ka Krievija turpinās cīnīties, līdz tas tiks sasniegts. Krievijas režīms uzskata, ka tam ir pietiekama militārā kapacitāte, lai uzturētu karu ilgtermiņā. Līdz ar to Krievijas pašreizējā stratēģija ir karot tik ilgi, līdz Ukraina vairs to nespēs izturēt, secinājis SAB.

Viens no galvenajiem faktoriem, kas noteiks Krievijas tālākos militāros plānus, tostarp uzbrukumus, būs Krievijas valdošā režīma uztvere par notiekošo un tendencēm, nevis objektīvs to skaidrojums, uzskata SAB.

Putina režīms šobrīd uzskata, ka Rietumi ir noguruši no kara, līdz ar to nav gatavi ilgstoši atbalstīt Ukrainu, savukārt Krievijas spēki pārliecinoši uzvar karā. Ņemot vērā iepriekš minēto, šobrīd Krievijas elitē ir nostiprinājies uzskats, ka ir īstais laiks no spēka pozīcijām signalizēt viltus vēlmi uzsākt miera sarunas ar Ukrainu par kara izbeigšanu, secinājis SAB.