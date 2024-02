FM: Latvija varētu palaist garām vairāk nekā 500 miljonus eiro no ES fondu investīcijām

Savukārt ES fondu 2021.-2027.gada perioda programmās patlaban apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par 1,31 miljardu eiro, kas ir 47% no 2023.gadā plānotajiem 2,8 miljardiem eiro. Saskaņošanā Ministru kabinetā ir regulējums par 1,54 miljardiem eiro.

FM norāda, ka 2024.gadā jāizpilda 22 no 30 2023.gada rādītājiem 275,1 miljona eiro saņemšanai no EK un 43 no 44 2024.gada rādītājiem 334,8 miljonu eiro saņemšanai.