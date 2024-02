Zviedrija nākamajā desmitgadē plāno iedarbināt jaunu kodolreaktoru

SMR ir progresīvi kodolreaktori, kuru jauda atbilst aptuveni vienai trešdaļai no tradicionālā kodolreaktora ražošanas jaudas. To būvniecība ir salīdzinoši vienkārša, jo to sistēmas un komponentus var samontēt rūpnīcā un nogādāt jau gatavus uz uzstādīšanas vietu.