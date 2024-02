Valsts kancelejā ierosināta disciplinārlieta saistībā ar sniegto kļūdaino informāciju par Kariņa avioreisiem

Sabiedrības kritiku izpelnījās Kariņa Ministru prezidenta laika vadīto delegāciju veiktie speciālie avioreisi no 2021.gada līdz 2023.gada septembrim. VK sākotnēji bija sniegusi informāciju, ka no valsts budžeta šie lidojumi izmaksājuši 613 830 eiro, bet speciālos avioreisus uz Eiropadomi 750 000 eiro vērtībā esot segusi Eiropas Savienība ( ES ).

Tomēr kā vēstīja LTV raidījums "Kas notiek Latvijā?", lai arī iepriekš tika ziņots, ka Kariņa ceļa izdevumi uz Eiropadomes sēdēm tikuši segti no ES Padomes budžeta, tomēr faktiski daļu no specreisu izmaksām Eiropas Padomes Ģenerālsekretariāts neapmaksāja, un tās tika segtas no Latvijas valsts budžeta.