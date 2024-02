Konceptuāli atbalsta likumprojektu, kas aizliedz Krievijas lauksaimniecības produktu importu

NA deputāts Butāns komisijas sēdē vaicāja par to, cik no atmuitotās produkcijas Latvijā paliek un cik aizved uz ES citām dalībvalstīm. ZM Tirgus kopējās organizācijas nodaļas vadītāja Dace Freimane norādīja, ka attiecībā uz graudiem pēc pieejamajām bilancēm aptuveni secināts, ka no Krievijas importētajiem graudiem 1,4% paliek Latvijā, bet pārējais apjoms tiek aizvests prom no Latvijas. Savukārt attiecībā uz lopbarību nav pieejamas nepieciešamās bilances šādu aprēķinu veikšanai.