Sirdslietas ⟩ "Mums visām ir līdzīgas problēmas." Ieva Adamss par attiecībām, seksu un mīlas meklējumiem

Tad man sāka rasties jautājums, vai es tiešām gribu savu dzīvības enerģiju atdot kādam, kurš no manis sūks vēl vismaz septiņus gadus, pats to nezinādams, tikai tāpēc, ka man ieniezas vienā vietā.

Tas, ar ko es šobrīd nodarbojos jau arī profesionāli, proti, tantra man palīdz. Ko mēs darām – mēs uzkurbulējam seksuālo enerģiju un tad iemācāmies to monitorēt un pacelt uz augšu, uz sirdi, un tad tu jūti, kā mīli šo pasauli, mīli to, kas ar tevi notiek, pat ja tas nav nekas tāds. Jebkurā situācijā es spēju izjust mīlestību. Dzīvības enerģija ir tā, ar ko mēs varam strādāt, bet neviens mums to nemāca. Mēs ar to varam darīt brīnumu lietas.