Ko apdrošinātāji ņem vērā, aprēķinot OCTA polises cenu?

Paņēmiens, kā tiek aprēķinātas OCTA polise cenas, ir viens no apdrošinātāju visrūpīgāk glabātajiem noslēpumiem.

Katra kompānija to drīkst noteikt pēc saviem ieskatiem, tādēļ summas var krietni atšķirties. Piemēram, Bonus-Malus klase ir tikai viens no vairākiem desmitiem faktoru, kas var ietekmēt to, cik maksāsiet par polisi.