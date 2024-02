Finanšu ministrija aicina VARAM izvērtēt Rēzeknes domes rīcībspēju

FM skaidro, ka Rēzeknes dome, neatbalstot izdevumu optimizāciju un brīvprātīgo funkciju pārskatīšanu un nepieņemot sabalansētu 2024.gada budžetu, kā rezultātā tai nav iespējams saņemt valsts budžeta aizdevumu finanšu situācijas stabilizēšanai, apzināti virzās uz jaunu zaudējumu nodarīšanu pašvaldībai, līdz ar to var tikt apdraudēta pašvaldības autonomo funkciju izpilde.

Atbilstoši normatīvo aktu regulējumam gadskārtējam pašvaldības budžetam jābūt apstiprinātam domē ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc valsts budžeta likuma izsludināšanas. 2024.gadā pašvaldībām kārtējā gada budžeti bija jāpieņem līdz 21.februārim. Likums nosaka, ka budžetā ir jāparedz un jāpamato, kādi līdzekļi nepieciešami pašvaldībām to funkciju izpildei, nodrošinot, ka izdevumi tiek segti ar ieņēmumiem. Līdz šā gada 21.februārim 2024.gada budžetus bija pieņēmušas 42 Latvijas pašvaldības - visas, izņemot Rēzeknes pilsētu.

Domes sēdē no 13 deputātiem piedalījās desmit, no kuriem "par" budžeta projekta izskatīšanu balsoja seši deputāti, bet četri atturējās, līdz ar to budžets trešdien netika izskatīts.