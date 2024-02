"TTT Rīga" basketbolistes FIBA Eirokausa ceturtdaļfināla pirmajā spēlē cieš zaudējumu

Itālijas kluba spēlētājas bija labākas visos statistikas rādītājos, atskaitot soda metienu precizitāti, latvietēm trāpot visus sešus soda metienus, bet viešņām - astoņus no 11. Īpaši Venēcijas klubs izcēlās no tālmetienu līnijas, realizējot astoņus no 15 metieniem un tālmetienus trāpot piecām spēlētājām. "TTT Rīga" trāpīja trīs no deviņiem metieniem, pa tālmetienam realizējot Pulverei, Vanesai Jasai un Margo Klavo.