"Velve" mantu un dokumentu paņemšanu no Stradiņa slimnīcas būvobjekta uzskata par likumīgu

Stradiņa slimnīcas pārstāvji ceturtdien izteica sašutumu, ka "Velves" cilvēki līdz ar personiskajām mantām no būvobjekta izveduši un turpina izvest pasūtītājam piederošo projekta dokumentāciju. Par to esot ziņots Valsts policijai, kura ieradusies notikuma vietā un sākusi kriminālprocesu.

"Velves" mārketinga un komunikācijas vadītāja Ieva Šaripo aģentūrai LETA nenoliedza, ka būvkompānijas pārstāvji no būvniecības vagoniņiem šodien sākuši izvest savu inventāru un arī būvdarbu izpildes dokumentāciju. "Tā kā būvkompānija prettiesiski, bez jebkādiem tiesas lēmumiem, vakar tika izlikta no objekta, ir tikai likumsakarīgi, ka "Velve" no saviem būvniecības vagoniņiem šodien uzsāk izvest savu inventāru un arī būvdarbu izpildes dokumentāciju, kuras piekritība "Velvei" ir leģitīma - izpildes akti, rēķini un tamlīdzīgi -, jo būvkompānijas grāmatvedībā tie ir attaisnojošie dokumenti," pauda uzņēmuma pārstāve.