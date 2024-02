Bioloģiskā māte mirusi dzemdībās. Katy Tindemark atklāj savu skaudro dzīvesstāstu

Šova dalībniece atklāj, ka tēvs viņu nekad nav meklējis. Pēc vairākiem gadiem Katy pati vēlējusies tēvu sameklēt, bet nav varējusi to izdarīt, jo viņai bijuši jauni dokumenti.

To, ka sieviete, kas viņu audzina, nav viņas bioloģiskā mamma, Katy uzzinājusi tikai 11 gadu vecumā. "Mums nebija labas attiecības. Man liekas, ka ne viņa mani mīlēja, ne es viņu. Jau 16 gadu vecumā aizgāju no mājām un sāku patstāvīgu dzīvi, man bija vieglāk aiziet, zinot to, ka tā nav mana īstā māte," tā Katy.