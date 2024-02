Viss sakārtosies. Horoskopi visām Zodiaka zīmēm o 26. februāra līdz 3. martam

Darbs prasīs daudz enerģijas, toties pēc tam būs gandarījums. Atzinīgi vārdi dažkārt ir vērtīgāki par ciparu bankas kontā - kaut arī par to pēdējo būtu grēks žēloties. Padalies ar tiem, kam grūti, iesaisties labdarībā. Darba un finanšu jomā visas vienošanās jānoformē juridiski korekti un nevajadzētu uzņemties kredīta vai līzinga saistības. Daudz prieka gūsi no sabiedriskām un saviesīgām aktivitātēm: organizē prezentāciju, sarīko darbā svētkus tāpat vien – kolektīva saliedēšanas nolūkā, brīvdienās saaicini kopā draugus. Ja sirds brīva, kāda tikšanās var izrādīties liktenīgi īpaša.

Nemierīgi. It kā kāds būtu ieslēdzis paātrinājumu. Sākotnēji grūti saprast - vai pēc fizikas likumiem tas patlaban ir pozitīvs vai negatīvs. Katru dienu daudz pienākumu, vadībai var mainīties idejas un līdz ar to arī darbu saraksts. Emocionāli dzīvosi līdzi visam, kas notiek. Bet, vai ir vērts? Izdari, kas jādara, un pamazām parādīsies gaisma tuneļa galā. Nedēļas nogalē ar savu veikumu būsi pat ļoti apmierināts. Nozīmīgu vietu ieņems sirdslietas. Svarīgas patiesas vērtības un nopietna attieksme. Brīvajiem ļaudīm šo un to vajadzēs apdomāt, un jāsargās no avantūrām.