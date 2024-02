Lai neradītu sev liekas problēmas un izmaksas, vislabāk būtu pārliecināties par deklarētās adreses atbilstību faktiskajai dzīvesvietai, vai vēl labāk – reģistrēt e-adresi, kurā ienāktu visi paziņojumu no valsts puses.

Iestādēm vairāk darba arī tādēļ, ka paziņojumi par sodu, kas pārsniedz 70 eiro, jānosūta arī uz ārzemēm, ja pārkāpējs bijis no kādas Eiropas Savienības valsts. 2021. gadā uz citām dalībvalstīm nosūtīti 735 nolēmumi, 2022. gadā - 1579, bet 2023. gadā jau 2629.

No 27 iestādēm, neskaitot pašvaldības, kam ir tiesības piemērot sodus, desmit pateikušas, ka jaunā kārtība prasa vairāk laika un resursu. "Es domāju, tas ir saistīts ar to, kā iestāde spēj pārorganizēt savus resursus un kā viņi var nodrošināt tās funkcijas izpildi.

Valsts kontrole ierosinājusi laikus nenomaksāto sodu nodošanu piedziņai centralizēt jeb atstāt vienas iestādes rokās. "Ja es to daru vienreiz gadā vai trīs reizes gadā, un tas ir viens no daudziem citiem maniem pienākumiem, tad skaidrs, ka to izdarīt grūtāk.