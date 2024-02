Skandāls par īsto un neīsto Tutas Lapsu. Iesaistīta arī policija

"Tolaik vēl nezinājām, kā pārraide izskatīsies, taču viens bija skaidrs – Tutai ir vajadzīgs sarunu biedrs," atceras Marta un bilst, ka tolaik budžets seriālam nebija liels, līdz ar to otru aktieri algot nebija iespējas. Tā radās doma, ka Tutas sarunu biedrs varētu būt Lapsa.

Viena rotaļu dzīvnieka cena ir no 35 līdz 38 eiro.

Marta atzīst, ka viņai nav nekas pretī, ja mammas uzšuj vai uztamborē savam bērnam Tutas Lapsu, taču citādāk ir, ja no tā tiek taisīts bizness peļņas nolūkos, ignorējot intelektuālā īpašuma tiesības.

Žurnāla "Kas Jauns" uzrunāta, Laura Brencāne skaidro, ka lapsas piegrieztni esot iegādājusies tiešsaistes tirdzniecības platformā "Etsy" no kādas poļu rotaļlietu meistares aptuveni pirms sešiem gadiem. "Pirmo lapsu es uzšuvu savai meitai," stāsta Laura un piebilst, ka līdz brīdim, kad bērnudārzā kāds no bērniem nenosauca to par Tutas Lapsu, viņa par tādu nebija neko dzirdējusi.