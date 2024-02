Mistērija britu karaļnamā: princis Viljams pēdējā brīdī maina plānus personisku iemeslu dēļ

Uz piemiņas dievkalpojumu neieradās arī karalis Čārlzs, kurš ārstējas no vēža. Konstantīns bija viņa otrās pakāpes brālēns, un abi bijuši labi draugi.

Zināms, ka princis Viljams no rīta sazvanījies ar Grieķijas karaļa Konstantīna ģimeni un personiski atvainojies par to, ka nevarēs ierasties dievkalpojumā. Karalis bija viņa krusttēvs. Grieķijas karalis Konstantīns devās mūžībā 2023. gada janvārī 82 gadu vecumā, gadu desmitiem pēc tam, kad tika gāzts no troņa militārā apvērsumā.