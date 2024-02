Jaunietis skolā padalījies ar mātes audzēto marihuānu Mālpils pusē

22. februārī Pierīgas Ziemeļu iecirkņa darbinieki, pildot ikdienas dienesta pienākumus, atradās kādā no iecirkņa apkalpojamās teritorijas skolām. Trīs jaunieši saņēma īsziņu no citiem skolniekiem, ka skolā ir policija, tāpēc viņi, neko nepaskaidrojot, izgāja no klases. Par jauniešu savādo rīcību skolas personāls informēja turpat esošos policistus.