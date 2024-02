Sieviete, kura 13 gadus nav skuvusi ķermeņa apmatojumu, par vīriešu uzmanību nesūdzas

Sieviete, kura strādā par elektriķi, beidza skūt ķermeņa apmatojumu 21 gada vecumā. Viņa iedvesmojās no mūziķes Petijas Smitas albuma vāka, kurā dziedātāja demonstrēja savas spalvainās paduses.

“Esmu saņēmusi daudzus komentārus no draugiem, sakot, ka viņi arī gribētu beigt skūties tāpat kā es, bet pārāk baidās no tā, ko citi teiks. Nevienam īsti nepatīk skūšanās, bet viņi to dara citu labā, tam nav jēgas,” tā Ārija.