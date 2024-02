Protestē pret nepārdomātu un netaisnīgu dabas aizsardzības sistēmu

Par to, kā situācija attīstījās, Straudovska stāsta: “Pērn maijā saņēmu vēstuli, kurā man tiek paziņots par dabas lieguma izveidošanu. Mans meža īpašums robežojas ar Asaru ezeru, un, ņemot vērā to, ka ezerā atrodas aizsargājami augi, aizsargājamās teritorijas ir jāpaplašina. Dabas aizsardzības pārvalde redz, ka man vēl ir nenocirstas 100 gadu vecas mežaudzes, izlemj likt liegumu arī mežaudzēm. Un tā rezultātā man tiks atņemtas mežaudzes 28 ha platībā! Iesniedzu VARAM pārsūdzību bet, vienalga jūnijā saņēmu atbildi, ka ir pārskatīts un izņemtas jaunaudzes, bet bioloģiski vērtīgās audzes, vecais mežs , tiek atstāts liegumā. Tas, ko esmu taupījusi nebaltām dienām! Tās jaunaudzes es savā mūžā nevarēšu nocirst, un ne jau tām jaunaudzēm bija vērtība.”

Nenocirti ātrāk – pats vainīgs!

Zinātnisko pamatojumu tam, kāpēc viņas īpašums tagad būs liegums, Straudovska atrada MK mājas lapā, un tas bija: “Purvaini meži”, “Veci vai dabiski boreāli meži”, “Aktīvi augstie purvi” un nozīmīga dzīvotne dzeņveidīgo putnu sugām. “Un viss,” rezumē meža īpašniece: ”Par to, ka man būtu tiesības uz plašāku izvērtējumu, salīdzinājumu ar citiem boreāliem mežiem, arī rakstīju savos iesniegumos VARAM. Tas, ka man ir boreāls mežs, ir tikai mans nopelns, jo līdz šim neesmu to izcirtusi. Lūk, kas ir tālāk VARAM vēstulē, ko saņēmu: “Jo vecāks mežs, jo lielāka iespējamība, ka tajā dabiskajos procesos ir izveidojušās bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgas struktūras elementi.” Veidojas paradoksāla situācija, jo ilgāk meža īpašnieks necērt savu mežu, neizvāc kritalas, jo lielāka iespējamība, ka tur veidojas biotops un valsts to mežu ieskaita dabas lieguma teritorijā.”