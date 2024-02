Policijas darbiniekam par kukuļa izspiešanu no šofera stājas spēkā 4,5 gadu cietumsods

AT lēmums nav pārsūdzams.

Policists šoferi maldinājis par alkometra rādījumu un nav paziņojis par alkometra rādījumam atskaitāmo pieļaujamo kļūdu. Balstoties uz maldinošo informāciju, policists mēģināja no vadītāja izspiest 200 eiro kukuli, kas it kā palīdzētu izvairīties no administratīvā pārkāpuma protokola noformēšanas un 680 eiro soda, kā arī transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanas uz vienu gadu. Prasītā naudas summa apsūdzētajam tika samaksāta.