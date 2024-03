Blondīne Anita komentē apkārtējo aizspriedumus viņas matu krāsas un mazā sunīša dēļ

Pužule pastāstīja, ka filma "Gudrā blondīne" ir viena no viņas mīļākajām, jo tā labi parādot sabiedrības aizspriedumaino daļu, kā viņi redz blondīni, un to, kas patiesībā mēdz slēpties zem blondīnes.

Arī fitnesa trenerei, līdzīgi kā filmas galvenajai varonei Ellai Vudsai, ir čivavas šķirnes sunītis. "Tiešām esmu salīdzināta - blondīne ar mazu sunīti, esmu dzirdējusi šādu apzīmējumu pret sevi vērstu, un jutusi arī attiecīgi to, ka tāpēc tev kaut kāda daļa muļķības noteikti iekšā slēpjas. Man nav vēlmes pierādīt kādam kaut ko vienkārši pierādīšanas pēc, jo galvenais ir apzināties pašam to savu vērtību, savu atkarību vai neatkarību no matu krāsas. Jo es savu būtību neesmu mainījusi - ne kas es biju pirms gada, kad biju blondāka, vai kāda es esmu tagad, kad esmu tumšākiem matiem. Tāpat mazs suns nav manu "es" definējis. Ja man ir mazs suns, tas ir tāpēc, ka man mazs suns patīk, nevis tāpēc, ka man ir matu krāsa šāda vai tāda."