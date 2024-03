Poļu lauksaimnieki sāks bloķēt nozīmīgāko autoceļu uz robežas ar Lietuvu

Polijas lauksaimnieki nedēļu bloķēs ceļu pie Kalvarijas-Budzisko robežšķērsošanas punkta, kur pārbaudīs kravas automašīnas, kas no Lietuvas Polijā varētu ievest lauksaimniecības produkciju.

"Tādēļ mūsu protesta akcija varētu būt vēl nepieciešamāka nekā iepriekš," viņš sacīja, piebilstot, ka robežas bloķēšana piektdien sāksies atbilstoši iepriekšējam plānam. Polijas lauksaimnieki plāno to sākt plkst.11.

"Polijas lauksaimnieki vēlas pārbaudīt, cik daudz graudu patiesībā šķērso robežu un kāda ir to izcelsme, jo pastāv nopietns risks, ka valstī ieved graudus ne tikai no Ukrainas, bet arī no Krievijas," viņš teica.