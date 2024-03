Kremlis Navaļnija bēru dienā nāk klajā ar paziņojumu

Tāpat Kremlis brīdinājis par sekām, kādas seko dalībai "nelikumīgos mītiņos". "Mums nav komentāru, mēs atgādinām, ka ir likums, kam jāklausa. Jebkādi nesaskaņoti mītiņi tiks uzskatīti par šā likuma pārkāpumu, un to dalībnieki tiks saukti pie atbildības," teica Peskovs.

Krievijas varasiestādes starp baznīcu un tai tuvāko metro staciju Maskavas Marjinas rajonā uzstādījušas metāla žogu. Tāpat netālu no baznīcas konstatēti interneta darbības traucējumi.

Pie baznīcas jau izveidojusies gara cilvēku rinda. Patlaban tajā stāv aptuveni 1000 cilvēku. Policisti nevienam, tostarp žurnālistiem, neļauj to šķērsot.

Nav pieejama detalizētāka informācija par bērēm un to, cik cilvēkiem būs ļauts atvadīties no Navaļnija, kurš nomira pirms divām nedēļām ieslodzījumā Arktikā. Varasiestādes ir aizliegušas Krievijā ierasto civilo ceremoniju, kurā plašāka sabiedrība varētu atvadīties no aizgājēja.