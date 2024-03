VIDEO un AUDIO ⟩ Daira Bertāna nākotne izlasē, MVP un Banki filozofija - atskats uz Latvijas basketbola izlases sabraukumu

Lai gan arī tika izcīnīti divi panākumi, pavisam noteikti nevar apgalvot, ka demonstrētais sniegums bija bez savām nepilnībām. To atspoguļoja gan statistika, gan redzētais laukumā. Podkāsta pirmajā daļā tad arī aprunājāmies par aspektiem, kuri šajā divās spēlēs mums patika, bet kuros spēles elementos nepieciešami būtiski uzlabojumi.

Turpinājumā nonācām līdz vēl vienai ilggadējai izlases pamatvērtībai - kapteinim Dairim Bertānam. Jautājums par Daira iekļaušanu olimpisko spēļu (OS) kvalifikācijas turnīrā šobrīd ir aktuāls, pat ja nostaļģijas dēļ tas faniem var būt nepatīkams. Protams, gala lēmums piederēs Lukam Banki, bet mēs skaidrojām, kāpēc kapteinim OS kvalifikācijas mačus, visticamāk, nāksies raudzīties no malas. It sevišķi, ja paskatāmies uz potenciālo aizsargu rotāciju, kas sastāv no sekojošiem spēlētājiem: